Brief 3: ’Ondernemer heeft geen oneindig diepe zakken’

Er wordt een hoop geld over de balk gesmeten en dat kan ongestraft want als er meer geld nodig is dan innen we links of rechtsom meer belasting. Het grootetse deel van deze belasting komt bij de ondernemers vandaan die het maar lekker moeten uitzoeken als zij door plotseling verandering van beleid uit Den Haag of andere onvoorspelbare situaties, en niet door wanbeleid, ten onder dreigen te gaan. Deze ondernemers hebben geen oneindig diepe zakken. En helemaal niet meer sinds geld op de bank hebben ’strafbaar’ is. Want dit vermogen waarmee je je eigen broek moet ophouden in mindere tijden of bij ziekte, moet wel elk jaar belast worden. Gaaf landje.

Kas Noomen