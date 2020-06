Uitslag stelling: Weerstand tegen coronawet

De wet vervangt de huidige noodverordeningen met maatregelen zoals de reisbeperkingen, de mondkapjesverplichting in het ov en het verbod op bijeenkomsten. ,,Misschien te veel van het goede. De noodverordening voldoet prima. Er is echt geen aparte wet nodig", meent een respondent. Een andere tegenstander valt bij: ,,Een noodverordening is flexibel en kan dus makkelijk ingevoerd en worden gestopt. Een wet heeft een einddatum tot wanneer die geldt, dus ook wanneer het misschien niet meer nodig is."

Het kabinet vindt dat de wet er snel moet komen, omdat er ter bestrijding van het coronavirus snel gehandeld moet worden en er verschillen zijn in handhaving tussen de verschillende veiligheidsregio’s. Een meerderheid bestrijdt deze zienswijze. ,,Die wet is niet echt nodig, wel nodig is een regering die meer regie pakt. Per regio zijn er te veel verschillen in aanpak”, klinkt het. Een andere respondent vindt juist dat er rekening gehouden moet worden met de regionale verschillen. ,,Een wet is algemeen geldig. We moeten naar maatwerk. Beter zijn verordeningen per sector of regio."

Van alle regelingen die in de wet staan, vinden de deelnemers het verbod op de uitoefening van bepaalde beroepen en het bezoeken van openbare plekken het minst acceptabel. Één van hen: ,,Het is toch inmiddels wel duidelijk waar het virus vandaan komt. Begin eens met controleren van ventilatiesystemen in theaters en andere plekken waar veel mensen komen.”

Veruit de meesten denken dat de overheid misbruik gaat maken van bepalingen uit de wet. Bijna niemand vindt verder dat grondrechten moeten wijken voor de volksgezondheid. ,,Gezien de huidige ontwikkelingen van de verspreiding van virus is dit een buitenproportionele aantasting van onze grondrechten”, luidt een reactie.

Een ander aspect van de wet is dat burgers geen gelijk bij de rechter kunnen halen, als maatregelen worden uitgevaardigd. Veruit de meesten vinden dat onaanvaardbaar, ook al gebeurt dit met het oog op de volksgezondheid. ,,De rechterlijke macht en de burgers buitenspel zetten, is de eerste stap naar de dictatuur”, zo meent een respondent. Toch zijn er ook deelnemers die vinden dat de gezondheid boven alles gaat. ,,Onze gezondheid is ook een grondrecht", zo vindt een van de weinige voorstanders van de coronawet.

Het kabinet wil de wet in eerste instantie een jaar laten gelden. Veruit de meesten vinden dit veel te lang. ,,Corona gaat voorlopig nog niet weg. Dus deze wet gaat ook nog niet weg”, zo vreest een deelnemer.

Gezien de weerstand die er in alle geledingen van de maatschappij is tegen de wet, denkt bijna niemand dat deze per 1 juli in de door het kabinet voorgestelde vorm van kracht zal worden. De antwoorden op de vraag of de Tweede Kamer dan akkoord zal gaan met een light-versie van de wet, laten een verdeeld beeld zien: de ene helft denkt dat de wet er dan wel komt, de andere helft niet. Maar liefst de helft (51 procent) is eigenlijk coronamoe en zou graag zien dat alle coronamaatregelen worden geschrapt.