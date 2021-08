De formatie van de beginnelingen

Binnenland

PvdA onderzoekt fraude met stemmen ledenraad

Het partijbestuur van de PvdA zoekt uit of er op grotere schaal is gesjoemeld met het stemmen tijdens de ledenraad van zaterdag nu er aanwijzingen zijn dat het stemsysteem een beveiligingslek heeft. In zeker één geval is het iemand gelukt die geen lid was om evengoed deel te nemen aan de stemmingen....