’Verpleegzorg niet aan mantelzorg overlaten’

Nu dreigt hetzelfde trucje te worden uitgehaald met de verpleeghuizen. De mantelzorg moet het maar oplossen. Terwijl deze zorg nog complexer is dan die van de cliënten uit de verzorgingshuizen. En dat terwijl Nederland vergrijst. Er teveel mantelzorgers te weinig werken in een betaalde baan. Er grote woningnood heerst. En de overheid miljarden investeert in het klimaat en andere projecten. En nooit aangetoond is dat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Wie stopt deze desastreuze actie?

B. van Dam