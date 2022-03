’Al jaren afbraak van defensie’

Ik heb mogen dienen tussen 1973 en 2004. Dus ik heb de afbraak van mijn favoriete krijgsmachtsdeel van zeer dichtbij mee mogen maken. Helaas!

Vanaf 1991 ongeveer (na de val van de Berlijnse muur) en dus na de uiteengevallen Sovjet Unie, dacht men er wel elk jaar iets vanaf te kunnen halen. Toen waarschuwden wij al binnen de krijgsmacht voor een nieuw gebroken geweertje. Zelf waarschuwde ik al vanaf die tijd dat de steeds maar verder gaande afbraak van de Marine ons ooit zeer slecht zal bekomen. Potentiële vijanden waren en zijn er meer dan genoeg.

Het Nederlandse krijgsmacht-kalf is verdronken en nu dempt men de oorlogsput! Te laat. Alle kennis en know how is ’ weg.

Heel veel politieke partijen in Nederland hebben kilo’s boter op hun hoofd door nu in een keer te brullen dat er geld bij moet enz. Hoe durven ze? Laat ze hun ongelijk bekennen en toegeven dat ze sinds de tijd van Michiel Adriaansz. De Ruyter en de Heeren Zeventien van de VOC, niets van onze geschiedenis geleerd hebben!

Paul Jansen,

Julianadorp