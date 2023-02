Premium Het beste van De Telegraaf

Reputaties werden verwoest ’Russiagate’ bracht Kremlin tot razernij

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Vorige week schreef ik over het ontstaan van de mythe – verbeeld in het Steele Dossier - dat voor de presidentsverkiezingen van 2016 Donald Trump had samengespannen met Vladimir Poetin. Ondanks het feit dat het Amerikaanse establishment wist dat het Steele Dossier fake was, werd een speciale onderzoeksgroep ingesteld geleid door een voormalige FBI-directeur.