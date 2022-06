Brief 3 ’Hemwegcentrale al klaar voor de sloop’

Jammer dat bij de Hemwegcentrale de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop reeds zijn gestart en het opnieuw in gebruik nemen van de centrale, zeker op korte termijn, onmogelijk is. Dankzij diezelfde Jetten! Tekort aan energie dreigt de komende winter, terwijl Vattenfell tegelijkertijd wel honderden miljoen krijgt als premie op het voortijdig sluiten. Er is maar één oplossing: het Rutte IV kabinet met hun klimaatdrammers moet per direct aftreden !

Alex Hendriks,

Hoorn

