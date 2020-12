Brief 3 ’Kiesdrempel moet omhoog’

H.H. de Goeijen maakt zich zorgen over de opkomst van allerlei splinterpartijen, zoals VSN (Vrij Sociaal Nederland).

Deze splinterpartijen, die geen substantiële bijdrage leveren aan de controle op het regeringsbeleid, zouden niet in de Tweede Kamer kunnen verschijnen als de kiesdrempel verhoogd zou worden. Het gevolg van veel splinterpartijen is verder dat de coalitievorming sterk wordt bemoeilijkt, aangezien vaak meer dan drie partijen nodig zijn voor een meerderheid.

De VVD en het CDA pleiten dan ook voor een verhoging van de kiesdrempel, echter, daartoe dient een grondwetswijziging plaats te vinden, hetgeen inhoudt dat een twee derde meerderheid in beide Kamers noodzakelijk is. Een dergelijke aanpassing van de grondwet neemt erg veel tijd in beslag.

H.H. de Goeijen,

Capelle aan den IJssel

