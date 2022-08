Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Verdeelplan is een gedachte-experiment

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Dat hebben wij weer. Eeuwenlang gevochten tegen het wassende water en daar wereldkampioen in geworden. Hele zeeën leeggepompt om land te winnen, maar nu het gaat over het opslaan van water om droge tijden door te kunnen komen, lopen we hopeloos achter.