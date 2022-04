Uitslag stelling: ’Veel te laat met sancties’

Een respondent vindt ’aanfluiting’ nog een eufemisme. „Het is gewoon een schandaal, zeker voor een land dat altijd vooraan staat om andere landen op de vingers te tikken.” Nederland blijkt met dichtdraaien van de geldkraan en het in kaart brengen van Russische bezittingen via het Kadaster, heel erg achter te lopen op andere EU-landen.

Ruim twee derde van de deelnemers gelooft dat het onvermogen is van de Nederlandse regering om sancties na te leven. Een reactie: „Dit kabinet krijgt helemaal niets voor elkaar. Ze moeten zich kapot schamen.” Iemand anders: „Het is geen onvermogen, maar huichelarij. Je kunt geen gas afnemen van Poetin en tegelijkertijd Zelenski op een voetstuk plaatsen. Nederland zal echt moeten kiezen.” Nog een opmerking: „Het is vreemd dat je niet met één druk op de knop gegevens van alle Russen kunt achterhalen.”

Een van de problemen hierbij zou zijn dat de Nederlandse sanctiewetgeving niet waterdicht is. Veruit de meeste respondenten vinden dat de Nederlandse regering de regels dan maar moet buigen. Een stemmer gelooft dat dit niet een typisch Nederlands probleem is. „Sancties kunnen nergens door wetgeving honderd procent waterdicht zijn. Dit probleem heeft niet alleen Nederland, maar het speelt ook in andere landen.” Een andere opmerking: „Je kunt er toch gewoon een noodwet tegenaan gooien voor de duur van de oorlog?”

Driekwart van de deelnemers denkt dat veel rijke Russen bezittingen hadden in Nederland. Een overgrote meerderheid van de stemmers gelooft dat Nederland te laat is met de sancties. Rijke Russen hebben nu hun bezittingen in veiligheid kunnen brengen. Een deelnemer: „De Russische vogels zijn al gevlogen of hebben slimme constructies bedacht waardoor ze toch bij hun geld kunnen.”

Het kabinet produceerde ten langen leste een overzicht van wat er is gedaan aan het sanctioneren van Russen. Er bleken tegoeden te zijn bevroren maar huizen, boten en andere bezittingen blijken nog ongemoeid te zijn. Een overgrote meerderheid gelooft echter niet dat er ooit een verklaring gaat komen voor het getreuzel van het kabinet hierover.

Wel verwachten de meeste respondenten dat door de speech van Zelenski afgelopen donderdag, er meer druk gaat komen op het kabinet om sancties versneld door te voeren. Van Zelenski zelf waren de meeste deelnemers wel onder de indruk. Een stemmer: „Je kunt beter deze man met charisma hebben dan een van onze politici, die niet eens recht in een camera durven te kijken.” Toch is niet iedere deelnemer fan van de Oekraïense president. Een respondent: „We zijn door hem wel een oorlog in gerommeld.”

Deelnemers denken niet dat door meer druk te zetten op Rusland Poetin zal stoppen met oorlog voeren. Respondenten noemen de zet van de Russische president gas af te willen rekenen in roebels een slimme. Een stemmer: „Strategisch natuurlijk heel handig. Zo wordt de roebel alleen maar sterker, omdat Duitsland zo dom is geweest zich volledig afhankelijk te maken van Russisch gas.”