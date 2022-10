Uitslag stelling: Animo voor booster gering

Een deelnemer stelt: ,,Kuipers slaat alarm, maar dat maakt echt geen indruk. Hij is de meest onzichtbare minister in dit kabinet.” Een ander beweert: ,,Nieuwe maatregelen veroorzaken alleen maar paniek. Coronamaatregelen veroorzaken meer ellende dan dat ze iets oplossen. Mensen gaan eerder dood aan eenzaamheid, dan aan corona.” En een andere criticus denkt: ,,Als ouderen en kwetsbaren beschermd worden en zich laten beschermen, dan hoeft de rest van de maatschappij hier geen last van de hebben.” Toch zijn er ook deelnemers die tot voorzichtigheid manen. Zo meent één van hen: ,,Zorg weer voor mondkapjes in het ov en laat mensen zo veel mogelijk thuiswerken. Echter, laten we vooral de economie niet platleggen.”

Voor de nieuwe boostercampagne onder ouderen en kwetsbaren lijkt nog niet heel veel animo te zijn. De ene helft van de respondenten ondersteunt de oproep van minister Kuipers de prik te gaan halen, de andere helft juist niet. Een stemmer vindt: ,,Het moet net zo gaan als bij de griepprik. Wie ’m wil, moet ’m gaan halen.” Een ander oppert dat de informatie beter moet: ,,Velen denken dat het maar een griepje is en gaan de prik niet halen. Maar wat zijn de gevolgen van corona nou echt?”

Driekwart van de stemmers vindt het dan ook begrijpelijk dat Nederlanders geen zin hebben om de vaccinatie te gaan halen. Maar een derde vindt dat jongeren en niet-kwetsbaren de boostervaccinatie ook moeten hebben. Een (krappe) meerderheid zegt de boosterprik zelf niet te willen gaan halen. Een van hen stelt: ,,Neem zelf maatregelen als je gevoelig bent voor corona, maar val gezonde mensen er niet mee lastig.”

Slechts een derde van de stemmers zegt extra voorzichtig te zijn, nu er weer corona in de lucht hangt. ,,Sinds corona er is, ben ik voorzichtig. Ik snap niet waarom anderen dat niet meer zijn”, klinkt het.

Ook is er gedoe om de prik zelf. Er is een nieuw vaccin gemaakt tegen de nieuwste coronavarianten. Echter, er liggen nog 2,9 miljoen oude boosters in koelingen die opgemaakt moeten worden. Slechts een vijfde van de stemmers vindt dit goed. Een respondent die de logica hierachter niet begrijpt: ,,De ouderen en kwetsbaren krijgen deze oude vaccins het eerst, terwijl die juist beter beschermd zouden moeten worden.” En een andere criticus foetert: ,,Geef dat oude vaccin maar aan het kabinet. Ik wil het nieuwe hebben.”

Van de week verscheen ook een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronamaatregelen van 2020 en 2021. Het kabinet wordt met name miscommunicatie verweten over onder meer de avondklok. Een voorstander hiervan zegt: ,,Helemaal prima die avondklok. Was lekker rustig op straat.” Bijna niemand van de respondenten gelooft dat het kabinet zich iets zal aantrekken van deze kritiek. .” Ook gelooft driekwart van de deelnemers niet dat het kabinet is voorbereid op een nieuwe coronagolf. Zo reageert een respondent: ,,Ons kabinet is nooit ergens op voorbereid, dus we wachten maar af welke ellende er nu weer op ons af komt. ”