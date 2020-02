’Bouwsector dreigt loodje te leggen’

Bij de troonrede afgelopen september was alles nog ‘Hosanna in den hoge’ maar vrij snel daarna kwam de PFAS-problematiek om de hoek kijken. Eigenlijk een probleem waarvan we een half jaar geleden nog niet het bestaan wisten.

Met regelmaat kijk ik het Engelse woonprogramma ’Verkopen of verbouwen’. Wat me vaak opvalt is, dat ze daar tijdens het storten van een nieuwe fundering met regelmaat rotzooi tegenkomen wat bij ons niet voor te stellen is, kortom daar worden naar mijn beleving hele andere PFAS-normen gehanteerd dan dat wij die hier kennen.

Mij besluipt toch weer stilletjes de kromme gedachte dat wij in deze materie weer aan het doorslaan zijn, en dat we weer het beste jongetje van de klas aan het spelen zijn.

Mario Verhees

Asten