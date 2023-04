De Kwestie: Mobieltjes in de klas De Kwestie: ’Weg met die mobieltjes uit de klas?’

Kopieer naar clipboard

Nog voor de zomer hakt minister van Onderwijs Dennis Wiersma de knoop door over het gebruik van mobieltjes in de klas. Moet er een wettelijk verbod komen? Is het tijd voor gebruiksrichtlijnen? Zijn smartphones funest voor de concentratie en de leerprestaties? Of voegen ze juist waarde toe aan het onderwijs?