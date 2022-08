Uitslag Stelling: Airco verstandig gebruiken

Met het oog op de energieschaarste werd dit een slecht advies gevonden, omdat airco’s nogal veel stroom vreten.

Een respondent: „Het zijn -samen met de elektrische auto’s- stroomvreters. Ook die moeten in de ban. Het stroomnet kan dit allemaal niet aan.” Een trotse aircobezitter vindt juist het tegendeel. ,,Dat stroom vreten is iets uit het verleden. Bovendien zijn de meeste airco’s ook geschikt voor verwarmen en daar gebruiken we die van ons vooral ook voor.”

Wel vindt een meerderheid het een goede maatregel om de minimumtemperatuur op openbare gebouwen met airconditioning in te stellen op 27 graden, zoals gebeurt in Spanje. Het merendeel vindt het echter niet nodig dat Nederland zulke regels gaat instellen. Een voorstander van een minimumtemperatuur: „Het is goed als het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur niet te groot is. Verder moet het koel zijn binnen, want anders gaan mensen niet werken.” Een andere stemmer: „Op sommige plekken is het echt te koud. Als ik naar de Appie ga moet ik een trui meenemen.”

Dat airco’s energieverslinders zouden zijn, vinden de meeste respondenten geen reden om de apparaten niet te gebruiken. De meerderheid heeft geen airco in huis. Een respondent die er wel een heeft, vindt dat hij daar het volste recht toe heeft. „Ik heb zonnepanelen om het energieverbruik te compenseren.”

Driekwart vindt dat we in Nederland moeten leren leven met de hitte. Een stemmer geeft een recept: „Alles rustiger aan doen en je dagindeling aanpassen zodat je ook siësta kunt nemen.” Slechts een kwart maakt zich zorgen over de aanhoudende hitte en droogte. Wel vindt een overgrote meerderheid dat we ons dezer dagen meer moeten bekommeren om de ouderen. Een deelnemer meldt: „Iedereen heeft het hier over ouderen, maar ik ben midden vijftig en heb nachtenlang niet kunnen slapen van de hitte, wat ten koste ging van mijn gezondheid. En ja, nu heb ik airco en die gaat ’s nachts aan.”

Het antwoord op de vraag of Nederlanders over het algemeen goed kunnen omgaan met de hitte, laat een verdeeld beeld zien. Een respondent: „Als je goed wilt omgaan met hitte, dan moet je je tempo aanpassen en niet meteen grijpen naar een airco.” Een andere respondent: „We hebben in Nederland zo’n mild klimaat dat periodes van hitte nooit echt lang duren.” Weer een ander vindt dat er teveel paniek wordt gezaaid over de warmte. ,,Het is een paar dagen warm en meteen schreeuwt iedereen moord en brand.”

Driekwart van de respondenten vindt de Nederlandse gebouwen en woningen niet hittebestendig genoeg. Een stemmer: „Graag ook voorlichting over goede zonwering en goede isolatie, in plaats van alleen over hoe een woning zoveel mogelijk warmte vasthoudt.”

De stellingdeelnemers zelf gaan de hitte wel goed te lijf. De meesten van hen blijven binnen om het hoofd koel te houden. Een stemmer zit dezer dagen van tien uur ’s middags tot acht ’s avonds heerlijk bij zijn airco. ,,Wie airco wil verbieden, heeft zelf te lang in de zon gezeten.”