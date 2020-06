Brief 3 ’Bijdrukken geld foute aanpak’

Er wordt, volgens de ECB bij monde van Christine Lagarde, te weinig uitgegeven en dus te veel gespaard. Hoe moeilijk is het om te begrijpen dat je als gewoon burger, als je een appeltje voor de dorst wil hebben, je daarvoor moet sparen. Zeker in deze onzekere tijden. De gewone burger heeft geen geldboom in de achtertuin. Laat staan een geldpers.

Door de aanpak van de ECB - veel geld bijdrukken - zullen Italië en Spanje gewoon doorgaan met hun beleid van onbeperkt geld uitgeven en mag o.m. de Nederlandse burger dat betalen. Stop de persen en start het controleren. Hierdoor kan Jan Modaal weer een beetje rente krijgen.

F.H. Flos, Nunspeet

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: