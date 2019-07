’Korten pensioenen spekt Den Haag’

Nu mag de rente wel op 0% staan, maar het gemiddele rendement op de aandelen van de pensioenfondsen is 5% per jaar. Het vermogen van de fondsen is 1.500 miljard euro, dus komt er elk jaar zo'n 75 miljard bij, waar blijft dat geld?

Dus korten?? Laat me niet lachen. Deze kortingen worden door Den Haag opgedrongen en door onze strot geduwd.

Karel van der Hoek, Maassluis