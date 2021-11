Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Is de Nederlandse kok een stoethaspel?

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Elke keer als u het volgende zinnetje leest: ’…Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)’, sterft een lief konijntje. Hup, daar gaat het arme beestje al. Soms is dat wel drie keer per dag, want nergens ter wereld ligt de bevolking zo onder het vergrootglas van de statistiek als in ons land.