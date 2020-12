’Ludieke Vlaamse woorden’

In Vlaanderen ook, maar daar noemen ze dat ’knuffelcontact’. Zo hebben de Vlamingen nog meer mooie en ludieke woorden in de aanbieding. Een zware jongen aan een horecadeur noemen we in Nederland een uitsmijter. In België noemen we dat de buitenwipper. Niet te verwarren met iemand die vreemd gaat. Tja, daar kunnen wij niet tegen op, zeker en vast.

Jan Muijs, Tilburg