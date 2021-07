’Geen einde aan zinloos geweld’

Dat gebeurt dus niet. Nu is de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen een slachtoffer van zinloos geweld op Mallorca. De Nederlandse verdachten moeten worden uitgeleverd aan Spanje en ze moeten daar worden berecht. De slappe straffen in Nederland lijken nergens op. De advocaat van één van de verdachten ziet de bui al hangen en wil alles in Nederland afwikkelen. Stop de daders 20 jaar in de cel, het liefst in Spanje.

J. Pap, Ermelo