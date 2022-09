’Prijsplafond op energie is niet voldoende’

Johanvanderman1001 wil niet kiezen: „Ik vind dat dit een en/en-discussie is. Beide mannen hebben gelijk, natuurlijk: een plafond, maar ook minder verbruiken.”

Het chagrijn betreft vooral de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? Ts39 weet het wel: „De overheid heeft zelf alle nutsbedrijven van de hand gedaan, omdat men alleen maar op korte termijn denkt in de politiek.” En Peer2083 signaleert: „Alle landen om ons heen hebben duidelijke maatregelen genomen, alleen Nederland niet.”

Een prijsplafond voor energie herbergt ook gevaren. Immers, wie zegt dat de prijs weer zal dalen als het kostenniveau naar beneden gaat, vraagt Nico Niemand zich af: „Ik vrees vooral het voorgestelde prijsplafond, als dat er eenmaal is, blijven we de hoofdprijs betalen.” En ondanks het chagrijn naar de overheid bij velen, stel hij ook voor om de energiebedrijven maar weer te nationaliseren: „Dat lijkt mij de beste methode, terug naar het gemeenschappelijk energiebedrijf.”

Terug naar het fenomeen prijsplafond; dat gaat onvoldoende werken, legt Danny_banner uit: „De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. De vraag moet omlaag en het aanbod omhoog. Als mensen het prijsplafond bereiken is er geen reden meer om te bezuinigen.” Maar er is geen vrije markt, werpt Anton_plugge tegen: „Die illusie wordt in stand gehouden door grote bedrijven die de markt volledig beheersen.”

Besparen dan maar? Is ook niet makkelijk, zegt Peterklaar: „Wij willen gas besparen door zonneboiler te plaatsen. Maar die dingen zijn niet te krijgen. We worden niet eens op de lijst gezet om een offerte te krijgen. En telkens horen we twee redenen: geen mensen en geen voorraad.”

Dan toch maar een prijsplafond, bepleit Aefe51b: „Helemaal mee eens dat dat op korte termijn de minst slechte optie is om energie voor de gewone man betaalbaar te houden. Bezuinigen, dat doen heel veel mensen al heel lang en daar valt bij de meeste burgers geen winst meer te behalen.”

Er is nog een andere optie, weet PieterZeeuw: „In Groningen en het Nederlandse deel van de Noordzee is 450 miljard m3 gasvoorraad. Het jaarverbruik in Nederland: 36 miljard m3. Dus er is nog voor ruim 10 jaar voldoende voorraad. En dan beginnen we met bouwen enkele kleine kerncentrales, slechts om bij toekomstige nood over 10 jaar een alternatief te hebben.”