’Politiek moet gehoor geven aan noodkreet’

Vooral speciaalzaken zoals bakkerijen zijn bang in januari door onmogelijk op te hoesten energieprijzen de zaak te moeten sluiten. Maar dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven, zoals degene die niet essentiële zaken zoals kleding en meubels verkopen. Want de consument moet niet vrijwillig maar noodgedwongen consuminderen, omdat de portemonnee praktisch leeg is, en niet door de overheid opnieuw gevuld wordt.

Daarbij wordt alles wat overbodig is geannuleerd, zoals bezoeken aan restaurants en terrasjes., bioscoop en musicals enz.. En ook de verhoogde vliegtaks zal weinig extra geld in het laatje brengen, omdat vliegreizen alleen nog zijn voorbehouden aan de happy few. En om de mensen nog extra e straffen worden de verkeersboetes weer eens verhoogd

Slechts enkelen in de Tweede Kamer horen het hulpgeroep uit het hele land. Politiek, trek stevig aan de bel in Brussel, want het is geen 5 voor 12 maar 1 voor 12, dus staan we aan de vooravond van de complete ineenstorting van onze economie.

Frans Boomer,

Nieuwegein