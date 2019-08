’Muntgeld onbetaalbaar’

Gisteren zijn mijn dochter en schoonzoon met hun 2 kinderen van 5 en bijna 3 jaar op vakantie gegaan. Zij krijgen van ons dan wat geld mee en daar mogen zij zelf iets voor gaan kopen in de vakantie, zo leer je ze ook een beetje om met geld om te gaan.

Nu had ik voor beiden wat briefgeld, maar dat vond de oudste niet leuk, zij wilde muntgeld hebben. Nu had ik niet genoeg kleingeld om beiden evenveel muntjes mee te geven, dus moest er eentje het met wat minder muntgeld doen. De oudste wilde natuurlijk juist de meeste muntjes hebben want dan had zij, voor haar gevoel, veel méér... Zo leuk, en dan denk ik, wat zou het toch jammer zijn als het contante geld zo nodig moet verdwijnen en plaats moet maken voor alleen de pinpas of digitale betalingen. Dan kun je de kinderen niet meer iets tastbaars meegeven, geen briefjes en ook geen muntjes. Heel triest dat dit zo nodig moet.

Jaren terug was er een professor die een lezing hield over geld, die zei toen al dat wij straks een generatie kregen die geen ’gevoel’ meer zou hebben bij de waarde van geld, en dat zie ik dus op deze manier ook echt gebeuren.

K. van der Bos