Recherche moet advocaten van zware criminelen geen munitie geven

Een huzarenstuk van de recherchediensten heeft de georganiseerde misdaad een flinke klap toegebracht. Nieuwe cryptotelefoons vonden gretig aftrek in het criminele circuit. Internationale drugsbendes waanden zich veilig en communiceerden er lustig op los, niet wetende dat de politie zelf de infiltratietelefoons op de markt had gebracht en daardoor 24 uur per dag mee kon lezen en luisteren.