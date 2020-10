’IND wordt massaal belogen’

En dat is prima zolang het ook maar échte asielzoekers zijn. En ik spreek uit eigen ervaring dat dat lang niet altijd opgaat. De IND en de Vreemdelingenpolitie worden massaal belogen en bedrogen om maar aan een verblijfsvergunning te komen. Consequenties zijn er niet. Het merendeel is geen échte asielzoeker. Het zijn gelukszoekers. En die horen hier niet thuis.

Duizenden asielzoekers hebben in de afgelopen tientallen jaren op die manier en ten onrechte een verblijfsvergunning gekregen en velen zijn inmiddels genaturaliseerd. Leeftijdsonderzoeken worden gesaboteerd of vinden onder druk van de massale instroom vaak al niet meer plaats.

Zeg bijvoorbeeld dat je als homo in je thuisland vervolgd wordt en je kostje is in ons land gekocht. Er is geen tijd of mogelijkheid om daar eens een goed onderzoek naar te doen. De druk aan de onderkant is groot. Met het verlenen van een verblijfsvergunning ben je er van af en is er weer een probleem minder. Vind je het dan gek dat de tolerantie in ons land ten opzichte van asielzoekers steeds minder wordt?

Jan Muijs, Tilburg