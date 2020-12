’Nog werk genoeg voor commissie’

Prachtig hoe de toeslagencommissie heeft laten zien hoe onze perverse overheid tegenwoordig te werk gaat. Dit speelt al van af het eerste kabinet-Rutte.

Ik zou het fijn vinden, nu de commissieleden toch nog in hun ritme zitten, om gelijk maar even in het AOW-gat te duiken, gecreëerd door Kamp en Klijnsma, waarbij mensen met een reeds ingezet prepensioen voor duizenden euro’s benadeeld zijn. Een gat waar de mensen niet meer op anticiperen konden. Er was wel een compensatieregeling opgezet, maar die gold alleen voor ambtenaren. Ja, die wel. Ik stem nooit, maar dan ook nooit meer VVD of PvdA.

J.V. ten Haaf sr., Soest