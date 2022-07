’Profijt van tweetaligheid’

In De Kwestie (Tel. 2/7) kruisen Francisca Wagenmakers en Radboud Winkels de degens over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Volgens mij kan de kwestie simpel gehouden worden, en niet alleen in het onderwijs. Ik profiteer er zelf privé en in mijn beroep als psycholoog enorm van om het Nederlands uitstekend, en het Engels heel behoorlijk te beheersen. Tweetaligheid blijkt goed te zijn voor de eigen ontwikkeling. Voor de een kan dit Nederlands en Engels zijn, voor een ander Nederlands en Turks of Nederlands en Fries. Zorg er in ieder geval voor dat de bewoners van dit land in welke taalcombinatie dan ook het Nederlands beheersen, of leren.

Marcel Gerrits Jans,

Groningen