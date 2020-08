’Lagere btw levert niets op’

Mij valt altijd op dat de prijzen prachtig eindigen. U komt geen prijskaartje tegen met 9,12 euro of 76,14 euro, dat wordt 9,99 euro of 79,95 euro, enz. Gaat de btw met 3% omlaag dan zou het moeten worden 9,96 euro of 77,66 euro.

Wat komt er dan op het prijskaartje te staan? Juist de 3% verdwijnt in de zak van de winkelier. Als je daar wat van zegt, dan krijg je als antwoord: ’Wij hebben veel onkosten gehad’. Btw-verlaging levert dus voor de klant niets op. De btw-verhoging heeft ook veel meer gekost dan de 3%. Je moet tenslotte op een commerciële prijs uitkomen.

T. Kamp