’Veilige plek voor vluchtelingen Oekraïne’

Premium Binnenland

Sobere opvang veiligelanders blijkt fiasco: ’Het wordt grimmiger’

Sinds de proef met sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen is de overlast eerder toe- dan afgenomen. In Budel, waar jarenlang vredig asielzoekers werden opgevangen, is het draagvlak verdwenen. De Tweede Kamer dringt aan op hardere maatregelen. Een oplossing is er voorlopig niet.