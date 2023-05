’Neem hockey en rugby als voorbeeld’

Zoals bij rugby van jongs af aan respect leren voor de arbitrage en bij het veldhockey 2, 5 of 10 minuten op het strafbankje zitten.

En als er wat is waar je het niet mee eens als de scheidsrechter een beslissing heeft genomen, slechts met één speler naar de scheidsrechter mag gaan.

De vraag die dan ook naar bovenkomt is dan ook waarom doet de KNVB daar dan ook niks aan, dan waarschijnlijk zich alleen verschuilen achter de FIFA of UEFA. Slappe benen hebben ze in Zeist.

Bart Herklots,

Breda

--