Brief 2: ’Lot van mens en dier niet belangrijk’

Ook het uitbuiten van werknemers en soms zelfs boeren valt niet meer te ontkennen. Blind door geld wordt er door deze industrie niet nagedacht over het lot van mensen en dieren. Laten we daarom alsjeblieft stoppen met deze gruwelijkheden want geld als drijfveer is alles verwoestend.

Anneke Sasbrink, Markelo

