’Laten we Zweden nu wel gaan volgen’

Ira Helsloot Ⓒ Vakfotografie Westerduin

In Nederland en Zweden keert het gewone leven steeds meer terug. Het grote verschil tussen beide landen is dat de Nederlandse autoriteiten vooral een beroep op ons doen om dat niet te doen. Als het hier té normaal lijkt te worden, moeten mondkapjes helpen om ons zo oncomfortabel te laten voelen, dat we weg blijven van plekken waar we ons niet aan de anderhalve meter kunnen houden.