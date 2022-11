’Sport en politiek niet gescheiden’

Spelers, coach en de KNVB zouden zich moeten uitspreken over de schending van de mensenrechten. En de discussie of de premier of de koning nog zullen afreizen naar Qatar als Oranje ver komt, loopt nog, want Nederland heeft er grote (energie)belangen. De spelers worden zodoende een speelbal in een zaak waar ze part noch deel aan hebben. En ook veel kijkers kampen met de vraag of ze nou wel of niet zullen kijken naar wedstrijden die worden gespeeld in stadions waar bij de bouw duizenden arbeiders zijn omgekomen. Ik kijk sowieso naar Oranje. In de wetenschap dat mijn stil protest niets zou helpen, sport en politiek gescheiden moeten zijn en de corrupte FIFA de toewijzing aan Qatar nooit had mogen doen!

Bas Overmars, Amsterdam