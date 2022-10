Deze isolatie valt me zwaarder dan vorige

Reizen

Drie dingen die slim zijn om te doen als je reist met ruimbagage

Vliegen met alleen maar handbagage is ideaal als je de lange wachtrijen bij de incheckbalies wil voorkomen. Om maar te zwijgen over de angst of je koffer niet zoek raakt. Is het voor jou onmogelijk om alleen met een kleine tas of rolkoffer te reizen en móet je je bagage wel inchecken? Check dan deze...