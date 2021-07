Gelezen, over dat – attentie: pleonasme! – mesjoggene GroenLinks-gedoe? Over hun bezwaren tegen de Bikinilijn naar Scheveningen? Over dat schrappen van de aanhef ’Geachte heer/mevrouw’ in brieven en mails aan de Amsterdamse burger omdat zulks de non-binaire plaatsgenoot mogelijk voor het hoofd stoot?