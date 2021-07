’Drugsgebruik verbieden’

Wel is zeker, dat drugsgebruik geen enkel positief effect heeft op het menselijk denken en handelen. Drugsgebruik door verkeersdeelnemers zorgt voor extra ongelukken, veel drugsgebruikers komen in financiële problemen. Vervolgens moet er begrip worden getoond voor de ontstane situaties immers, de veroorzaker was onder invloed van drugs, verslaafd en wist niet goed waar hij/zij mee bezig was.

Verbieden en handhaven is de enige juiste werkwijze, het voorkomt problemen die door drugsgebruik kunnen ontstaan. En dat is wel bewezen.

H. Karelsen, (voorzitter Deurwaarders Collectief Nederland)