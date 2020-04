’Ufo-melding is ongeloofwaardig’

In het Heelal gelden overal dezelfde natuurwetten die wij kennen van Newton, Einstein en andere wetenschappers. Dus voor mogelijke intelligente werelden elders tussen de sterren zijn reizen over lichtjaren, alleen al technisch gezien, uitgesloten. Waarom UFO’s altijd als schotels worden afgebeeld is evenmin onduidelijk. We hebben immers totaal geen kennis van de werelden in het onmetelijke Heelal.

Als er al iets is zijn het werelden van ontluikende microben zoals het leven op onze planeet ooit begon een kleine miljard jaar geleden. Mocht er ooit een ’vliegende schotel’ in onze dampkring belanden en het overleven, dan is terugkeer, gezien de gravitatie van onze planeet, onmogelijk.

Ton van der Heijden

Winterswijk