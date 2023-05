’Den Haag moet beter luisteren’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wil daarom onder andere het referendum weer invoeren om de burger meer invloed te geven.

Maar dat is wel een erg ingewikkeld instrument om de mening van het volk te polsen. Het is namelijk zo dat we door verkiezingen politiek Den Haag een mandaat geven en de keuze van de partijen waar we op stemmen de richting bepaalt. Dat zou moeten leiden tot een breed gedragen beleid, maar juist hier gaat het vaak mis.

Zo heeft een partij als de VVD vrijwel al haar kroonjuwelen ingeleverd bij de laatste coalitiebesprekingen en heeft een partij als D66 ondanks een vernietigend signaal van het electoraat bij de laatste verkiezingen niets aan arrogantie en betweterigheid ingeboet.

Politieke partijen moeten gewoon veel beter luisteren naar signalen uit de samenleving en niet krampachtig vasthouden aan een coalitieakkoord wat heel vaak door recente ontwikkelingen is achterhaald. Midden tussen de mensen staan en niet ver erboven is dan ook het credo.

J. Pronk, Beverwijk