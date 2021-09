’BBB gooit hoge ogen bij stembus’

Want veel mensen blijken namelijk uit gewoonte vaak op dezelfde partij te stemmen. Maar er is in elk geval één partij die hoge ogen gaat gooien. En dat is de BoerBurgerBeweging (BBB). Deze partij kwam in maart met één zetel in de Tweede Kamer. Inmiddels kent iedereen haar naam. Caroline van der Plas, de grote voorvechtster van de boeren in ons land. Maar het zijn niet alleen de boeren die tot haar ’stemvee’ behoren. Deze aimabele vrouw is niet van de tv weg te slaan en laat zich in allerlei televisieprogramma’s en praatprgramma’s zien en gaat ongetwijfeld een vaste plaats veroveren in het politieke landschap. Helemaal geen kapsones, goed van de tongriem gesneden en vol passie presenteert zij zich aan het volk. Laat die verkiezingen maar komen! Dan zal het echt niet bij die ene zetel blijven.

Jan Muijs, Tilburg