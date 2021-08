Brief 2: ’Burger compenseren voor coronacrisis’

Premium Columns

Ouderen zullen logische eis op tafel leggen om mee te delen in de economische groei

De prijzen gaan hard omhoog. We waren al gewend aan snel stijgende huizenprijzen, maar nu worden ook de boodschappen in de supermarkt flink duurder, is benzine tanken een prijzige grap en is een pilsje pakken bijna een financiële uitspatting.