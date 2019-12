Help, ik word links! Ten langen leste laten mijn van conservatisme verkalkte aderen blijkbaar dan toch nog het bloed van mijn grootvader van moederskant tot mijn oude lijf toe. Hij was een bewonderaar van Domela Nieuwenhuis, in 1902 mede-oprichter van de afdeling Alkmaar van de SDAP, fervent voorstander van de verheffing der arbeiders en hartstochtelijk afkammer van het toenmalige kapitalisme.