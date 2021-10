’Artsen uit ambt zetten’

Dokters in Nederland hebben deze eed ook gezworen en als er ’dokters’ zijn die menen frauduleuze QR-codes uit te moeten geven, dienen zij onmiddellijk en voor immer uit hun ambt te worden gezet. Hetzelfde geldt overigens voor advocaten die als handlangers voor hun cliënten fungeren en levensgevaarlijke informatie doorspelen. Maar goed, daar had Hippocrates weer niets mee van doen. Ook niet met tv-makers die mensen dwaze dingen laten doen alles in het kader van veel geld verdienen. Dansen tot je er letterlijk bij neervalt. Wat een doorgedraaide wereld.

HJJ van Beek, Naarden