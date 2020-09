’Klas ventileren met hoge klapramen’

In de ruimte van een klaslokaal van 47m2 met mechanische ventilatie mogen op kantoor maximaal 7 werknemers werken. In die ruimtes stopt de overheid al járen meer dan 30 kinderen tot 13 jaar met een leerkracht.

Als er al een raam in een lokaal open kan dan is dat niet hoog met dwarsventilatie, maar op zithoogte, waardoor iedereen op de tocht zit.

Afgelopen maanden is er helaas niets gebeurd. Pas bij het starten van het huidige schooljaar is er enige beweging.

Waarbij niet wordt toegegeven dat mechanische ventilatie op scholen onvoldoende is voor het aantal kinderen in de beperkte ruimte en goede ventilatie te duur is dan wel niet bestaat.

Goedkoper is om de ouderwetse dwarsventilatie in alle lokalen te realiseren met hoge klap- of schuiframen onder het plafond. Zit niemand op de tocht of in de kou en is er altijd frisse luchtcirculatie.

Chris Wiets, Soest