Stelling: Maatregelen minder pesticiden hard nodig

Kopieer naar clipboard

Eurocommissaris Frans Timmermans wil het gebruik van pesticiden in de landbouw per 2030 halveren. Spuiten met landbouwgif mag niet meer in de openbare ruimte rond scholen en parken. Hard nodig, of wordt Nederland hiermee in een groene dwangbuis gestopt?