Een andere samenleving vereist een moderne politie

De politie dreigt de grip op de wijken en het vertrouwen van de burger te verliezen. Alleen als snel fors wordt geïnvesteerd in mensen en kennis kan deze dreiging worden afgewend, zo stellen politie, Openbaar Ministerie, burgemeesters en het ministerie van Justitie en Veiligheid in het plan ’Verbonden met wijk, web en wereld’. Het geschetste beeld is een griezelig vooruitzicht.