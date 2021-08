Uitslag Stelling: ’Straks weer naar de stembus’

De meeste stemmers vinden het opvallend dat een prominente VVD’er als Weisglas deze oproep heeft gedaan. ,,Interessante optie van Weisglas, maar bij nieuwe verkiezingen gaat zijn partij nauwelijks averij oplopen”, zo voorspelt één van de respondenten. ,,Weisglas ziet hoe Rutte de boel aan het weggeven is. Nieuwe verkiezingen zou minder macht voor links op kunnen leveren”, zo duidt een andere deelnemer de oproep van Weisglas.

Driekwart van de respondenten vindt het niet begrijpelijk dat het zo lang moet duren voor er een nieuw kabinet komt. ,,Dit kabinet blijft maar plannen uitrollen, terwijl Rutte c.s. niet naar huis gestuurd kunnen worden. Ze hebben nu veel te veel macht en dat is niet goed”, klinkt het. Iemand anders vult aan: ,,Dit kabinet is al sinds januari demissionair. Dat kan echt niet.” Een andere criticus meent: ,,Dit is aanmodderen over de rug van de burgers. Totaal niet meer geloofwaardig.”

Een fikse meerderheid noemt het schadelijk voor Nederland dat het al bijna een halfjaar zonder kabinet zit. Dat het nu reces is, vinden veruit de meeste respondenten het formatieproces ook niet ten goede komen. Iemand schrijft: ,,Te gek voor woorden die twee maanden reces. Geen werkend mens in Nederland heeft zo lang vakantie.” Een andere deelnemer vindt tot oktober veel te lang duren: ,,Haal het hele zooitje terug van reces en schrijf meteen nieuwe verkiezingen uit.”

Rutte en Kaag zijn voor de zomervakantie aan het werk gezet. Zij moeten met een document komen, op basis waarvan een nieuw regeerakkoord gesloten zou kunnen worden. Slechts een derde van de deelnemers denkt dat dat document er echt gaat komen. Veel respondenten verwijten Kaag en Rutte tijdrekken. ,,Zij zullen alles op alles zetten om met deze uitslag verder te gaan. Ze hebben nu nog een goed CDA dat hen ondersteunt. Bij verkiezingen zal die partij worden weggevaagd.”

Het is de bedoeling dat partijen die zich kunnen vinden in de inhoud van dit document, zich aansluiten bij VVD en D66. Veruit de meeste respondenten denken dat het CDA wel gaat meedoen met het kabinet. Verder denken velen dat de CU toch ook wel zou willen meeregeren. De minste kansen dichten de respondenten FvD en PVV toe. Een respondent schetst het volgende scenario: ,,Rutte en Kaag zullen hun document echt schrijven en voorleggen. En dan verwacht ik dat ondanks de stoere taal Segers én GroenLinks zullen aansluiten, net als de PvdA. CDA is onbetrouwbaar in alles, dus doet mee.”

Twee derde van de respondenten denken dat er pas beweging in de formatie gaat zitten als Mark Rutte aftreedt. Een van hen stelt: ,,Onbegrijpelijk dat de zittende macht zo vasthoudt aan de uitslag, terwijl daarna zoveel is gebeurd dat het daglicht niet kan verdragen.”

Maar als er nieuwe verkiezingen zouden komen dan zou de VVD wel gaan winnen, denken de meesten. Verder voorspellen veruit de meesten een grote winst voor de rechtse partijen. En een respondent verwacht dat D66 veel stemmen gaat verliezen.