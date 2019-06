Brief 2 ’Ambtenaren zijn de baas’

De chaos bij de Belastingdienst is groter dan ooit en de dienstverlening holt achteruit. Zolang je moet betalen gaat alles goed, de rest is bijzaak. Het PBL en CPB die de plank volledig mis slaan met doorrekenen. De uitkomst is al bekend en dat merkt iedereen in de portemonnee en het gaat nog erger worden. De puinhoop bij het CBR waarbij ouderen de dupe zijn. Zomaar een greep uit de dagelijkse praktijk. Hier blijkt dat niet de minister of staatssecretaris de baas is maar de ambtenaren, de belangenorganisaties of Europa. Een goede manager had al lang ingegrepen en de verantwoordelijke ontslagen en vervangen. Een goede manager had subsidie van zelfbenoemde belangenorganisaties al lang ingetrokken of vermanend toegesproken. Een goede manager had Europa met feiten een veeg uit de pan gegeven. Onze ministers en staatssecretarissen niet.

Peter de Quaack, Vlissingen

