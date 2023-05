’Bescherm stroomnet tegen aanslag’

Bekijk ook: Miljoenen zonnepaneelinstallaties in Nederland door slechte cybersecurity makkelijk te hacken

Stroomnetten zijn extra kwetsbaar voor hackers en aanslagen (Tel. 30/5). We staan nog maar aan het begin van de energietransitie. Als over een aantal jaar alles elektrisch is, zou een vijandig gezinde groepering heel Nederland kunnen platleggen en gijzelen, met een enorme chaos en doden tot gevolg.

Regeren is vooruitzien. Deze regering kijkt nog geen millimeter of nanoseconde vooruit.

Sytze Adema, Zoutelande