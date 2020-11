’Goed nieuws voor FvD’

Bekijk ook: Baudet ook weg als partijvoorzitter FvD

Twee prima berichten die weleens net op tijd kunnen zijn om het belang van fatsoenlijk rechts in Nederland alsnog goed te behartigen. De constante puinhopen die Baudet telkens weer veroorzaakte zullen bij Joost Eerdmans voorgoed tot het verleden behoren.

De uil van Minerva gaat voorgoed terug het bos in en het gezonde verstand en een heldere boodschap komen daarvoor in de plaats. Nog zo’n 4 maanden tot de verkiezingen in 2021, het is nog niet te laat.

Jan Pronk, Beverwijk