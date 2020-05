Brief 2: ’Wat en waar zouden we zijn zonder economen?’

ECB-hoofdeconoom Philip Lane schetst hoe hij denkt dat de ECB via het gigantische schuldeninkoopbeleid en het uitgeven van eurobonds de EU denkt te kunnen redden (Tel. 13/5). Het mooiste echter is de laatste paragraaf: ’Op de lange termijn denk ik dat dit tot hogere welvaart leidt in de hele eurozone. Daar heeft Nederland ook iets aan’. Dus dat ’IETS’ mag wat kosten omdat hij DENKT.

Ondertussen zegt hij niets over de welvaart van de Nederlandse gepensioneerden. Wat en waar zouden we zijn zonder economen (en de ECB-geldpersen)?

B. Slager, Rotterdam

