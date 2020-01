’Ze willen op Rambo lijken’, zegt de politie die haar ogen heeft uitgekeken naar de inhoud van de broekzakken.

Het is Chinese rommel, zeggen messenexperts. Uit China? Maar denken ze nu echt dat die snotapen dat zelf bestellen via Aliexpress? Echt niet, dat bestellen pappie en mammie, of komt het van de Oosterse markt in Beverwijk.

Maar toch... het zou ouders toch moeten opvallen als hun kind met meterslange messen thuiskomt. Opletten of ga je gang maar? Het begint een gevaarlijk land te worden.

Mieke de Vries, Amsterdam